1 Eine idyllisch gelegene Steinbrücke im Buchenbachtal. Foto: Günther /einert

Entlang des Buchenbachs bei Burgstall und Söllbach inmitten von Wald und Wiesen zu wandern, ist ein besonderes Naturvergnügen.















Herzstück dieser Rundwanderung ist das Naturschutzgebiet Buchenbachtal, das Sie auf circa 4 Kilometer durchwandern. Der Buchenbach hat sich am Ende seiner 23 Kilometer langen Reise bis zu 60 Meter tief in den harten Muschelkalk geschnitten und damit ein landschaftliches Kleinod geschaffen.

Wie es ihm gefällt, schlängelt sich der Bach, von Bäumen umsäumt, in Bögen und Schleifen durch die schmale Talaue und zeigt hinter jeder Biegung ein neues Landschaftsbild. Bereichert wird diese Vielfalt von steinernen Bogenbrücken. Die Führung erfolgt überwiegend durch die Wanderzeichen des Landschaftserlebniswegs „s’ Äpple“.

Streckenlänge: circa 10,5 Kilometer

Auf- und Abstiege: jeweils 125 Meter

Anfahrt: Von Stuttgart kommend geht es auf der B14 bis Leutenbach. Dort verlassen Sie die Bundesstraße und fahren auf der L1127 in Richtung Affalterbach, biegen dann aber nach Weiler zum Stein ab. Über den Heidenhof an der L1114 erreichen Sie Burgstall und den Parkplatz an der Gemeindehalle. Alternativ können Sie aber auch mit dem Zug anreisen.

Foto: G

Hier geht’s lang:

1 Von der Bushaltestelle Murrbrücke, in unmittelbarer Nähe zur Gemeindehalle und zur Grundschule, führen die Wanderzeichen des Landschaftserlebniswegs „s’Äpple“ (stilisierte, weiße Blüte auf weinroter Scheibe) zunächst entlang der Landstraße (asphaltierter Gehweg an der Marbacher Straße) nach Neumühle 2, dann rechts an Neumühle vorbei und anschließend entlang der Murr talabwärts 3. Nach dem Überqueren der Landstraße geht es durch das Buchenbachtal bis kurz vor den Weiler Steinächle.

4 Anschließend wandern Sie hinauf auf die Hochfläche und zum Kirschenhardthof 5. Dort überqueren Sie die L1114 und gehen im weiteren Verlauf an einem Grillplatz und am Freibad Erbstetten vorbei, bis Sie an der K1906 das Söllbachtal erreicht haben 6. Auf einem breiten, asphaltierten Weg geht es auf der anderen Straßenseite 700 Meter talabwärts. Leider sehen Sie den Söllbach nur von oben.

7 Kurz bevor der asphaltierte Weg abrupt endet, zweigt links ein schmaler Pfad ab und damit endet auch die Führung durch den Erlebnisweg „s’ Äpple“

8 Weiter unten am Berg sehen Sie die Eisenbahnlinie und ein asphaltierter Versorgungsweg bringt Sie in Richtung Burgstall 9.

Achtung! Beim Haus Mühlhaldenweg 16 zweigt rechts ein schmaler Pfad in den Hangwald ab, der oberhalb der Bahnlinie entlang führt. Weiter geht es über den Kirchenweg (am Kindergarten vorbei) 1 0 zur Marbacher Straße, wo Sie auf den „blauen Punkt auf weißem Grund“ treffen.

Folgen Sie diesem Wanderzeichen nach rechts bis zur Murrbrücke, wo der „blaue Punkt“1 1 auf der anderen Murrseite auf das Wanderzeichen des Erlebniswegs „s’ Äpple“ stößt. Hier geht es nach links und Sie erreichen bald Ihren Ausgangspunkt an der Grundschule.

1 2 12 Wanderalternative mit rund 13 Kilometer Streckenlänge: Sie können aber auch weiterhin dem Landschaftserlebnisweg „s’Äpple f“ folgen, denn auch er bringt Sie über die Murrbrücke und zum Ausgangspunkt zurück.

Info: Burgstall – entlang von Murr, Buchenbach und Söllbach

Internet:

Die Tour kann man im Wanderportal Outdooractive unter dem Stichwort „Wanderfex“ als GPX-Datei herunterladen, die eine Tourenerweiterung zum renaturierten Steinbruch Weiler enthält. Dort gibt es auch viele Bilder und detaillierte Kartenausschnitte.

Kartentipp:

Eine Karte zur Ergänzung der Tour ist wichtig, da Wege gesperrt oder witterungsbedingt schwer begehbar sein können. Stuttgart Nordost, Blatt 52-541, Maßstab 1:25 000, NaturNavi, Murrhardt, Blatt W219, Maßstab 1:25 000, LGL.

Einkehren:

Einkehren: Direkt am Wanderweg in Kirschenhardthof liegt die Besenstube Römerhof. Beachten Sie die Öffnungszeiten.