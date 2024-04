Wandertipp für Baden-Württemberg: Von Mühlhausen zum Max-Eyth-See

1 Still ruht der Max-Eyth-See mitten in der Großstadt. Foto: Dieter Buck

Diese Wanderung führt durch das idyllische Tal des Feuerbachs vorbei am Palmschen Schloss in Mühlhausen und zum beliebten Max-Eyth-See.











Streckenlänge: Etwa 6,6 Kilometer

Auf- und Abstiege: etwa 120 Meter

Anfahrt: Stadtbahnhaltestelle Stuttgart-Mühlhausen, zurück von Stuttgart-Hofen, Stadtbahn-Haltestelle Wagrainäcker; www.vvs.de

Hier geht’s lang:

An der Stadtbahn- und Bushaltestelle Mühlhausen 1 folgen wir zunächst der Mönchfeldstraße. Nach der querenden Arnoldstraße und der Bushaltestelle Mühlhausen Schloss zweigen wir links ab in den Schlosspark. Vorbei an den Eingängen zu den Pionier-Stollen, in denen im Zweiten Weltkrieg viele Mühlhauser Schutz fanden, kommen wir zum Palmschen Schloss, das heute als Rathaus dient.

Danach zieht der Weg nach links. Durch den prächtigen Schlosspark mit seinen alten Baumbeständen kommen wir auf die Höhe. Hier sehen wir links das Fundament der einstigen Engelburg 2. Nach dieser gehen wir noch bis vor die Schule. Dort biegen wir rechts ab in den Schlosswiesenweg. Nach der Schule und den Wohnhäusern halten wir uns an dem querenden Weg rechts, gleich danach vor der Mönchfeldstraße noch einmal.

Wir wandern parallel zur Straße auf das Schloss zu, bis wir sie kurz vor diesem nach links überqueren können.

Etwas nach links versetzt zweigen wir rechts ab in die Straße Bachhalde 3. Interessant ist das Stück Weinberg, das wir hier sehen. Wir wandern nun immer geradeaus aus dem Ort hinaus ins Naturschutzgebiet „Unteres Feuerbachtal mit Hangwäldern und Umgebung“.

Nach den Häusern sehen wir links ein kleines Fachwerkhaus, das Sandfangwärterhaus. Nach diesem biegen wir links ab 4. Wir kommen an einem kleinen Weiher vorbei und wandern immer geradeaus durch das idyllische Feuerbachtal.

Unterhalb der Häuser von Zazenhausen passieren wir eine große Holzscheune. Etwas später halten wir uns vor zwei weiteren Holzscheunen links 5 und überqueren kurz danach den Feuerbach. Danach biegen wir rechts ab in die Straße Brunnenrain. Vorbei an einem urwüchsigen Stück Natur, einem Feuchtgebiet des Feuerbachs, kommen wir zu einer Brücke, wo rechts die Spitalhofstraße abgeht.

Wir behalten unsere Richtung bei, nun in der Straße Himmelsleiter. Sie steigt eine Weile an, bis wir auf die Mönchhaldenstraße stoßen 6. Links sehen wir die Stadtbahnhaltestelle Himmelsleiter, an der wir die Tour auch beenden können.

Ansonsten gehen wir geradeaus weiter. Vor einem Parkplatz nehmen wir den mit dem blauen Balken und N markierten Fußgängerweg, der schräg nach links abwärts verläuft. Etwas später liegt links der Spielplatz Max-Brod-Weg/Eulenbühl. Kurz danach kann man nach rechts, dann gleich nach links, einen Abstecher zum Aussichtspunkt Freienstein 7 machen. Hier befand sich früher eine Burg. Heute sieht man von hier aus hinab zum Neckar, zu den Weinbergen, zum Max-Eyth-Steg und zum Max-Eyth-See.

Danach gehen wir zurück und nach rechts weiter abwärts. Wir ignorieren das Wanderzeichen, das nach links weist, und wandern immer geradeaus weiter. Unten überqueren wir den Neckar auf dem Max-Eyth-Steg und gehen durch den Park bis zum See 8. Wir spazieren rechts an ihm vorbei, dann geht es hinaus zur Mühlhäuser Straße und zur Stadtbahnhaltestelle Wagrainäcker.

Kartentipp: Wanderkarte W 228 Stuttgart (LGL); Wanderkarte mit Radwegen Stuttgart Nordost Blatt 52-541, 1:25 000, NaturNavi