Wandertipp für Baden-Württemberg: Vom Marbachtal zum Schurwald hoch

Auf dem Weg ins Marbachtal: Wanderer bei Börtlingen-Zell. Foto: Jakob Panitz

Wie der Name schon sagt, gibt es im Schurwald viel Wald – außer man wandert ein Stück auf dem Kamm, zum Beispiel im östlichen Schurwald, oberhalb von Lorch, dann hat man schöne Ausblicke. Diese circa zehn Kilometer lange Rundwanderung führt von Börtlingen-Zell nach Lorch-Unterkirneck und über Lorch-Rattenharz im Bogen wieder zurück. Im ersten und letzten Drittel wird dabei im Wald, beziehungsweise im Marbachtal gewandert.

Länge: 10 Kilometer.

Auf- und Abstiege: jeweils circa 140 Meter.

Dauer: circa 2,5 Stunden.

Anfahrt: Über B 14 und B 29 bis Schorndorf (Remstal), dann L 1147 Richtung Göppingen, bis zur B 297, dann zweimal links, nach Börtlingen.

Hier geht’s lang:

Gestartet wird am Wanderparkplatz in Börtlingen-Zell (1), am Ende der Marbachstraße, gegenüber dem Marbachstüble, ein Vesperlokal, das allerdings nur in der warmen Jahreszeit samstags und sonntags geöffnet hat. Auf dem breiten, geschotterten Marbachweg geht es in Mischwald hinein. Nach circa 500 Metern gehen rechts und links Wege ab, wir bleiben aber geradeaus. Der Marbachweg, der auch als Radweg markiert ist und immer wieder sonnige Abschnitte hat, führt direkt am Bach entlang, der wenige Meter links von uns verläuft. Nach weiteren, circa 500 Metern, geht links ein Weg ab, wir aber wandern weiter gerade aus. Nach insgesamt rund zwei Kilometern, an einem Baum mit der Markierung „Ölrain 9/13“ (linker Hand), teilt sich der Weg. Wir gehen rechts. Der Marbachweg steigt jetzt stetig leicht an. Wenig später führt links ein Schotterweg bergab, wir bleiben gerade aus. Dann teilt sich der Weg erneut – hier folgen wir der Markierung „Unterkirneck 1,5 km“, also links ab (2), wobei wir den Marbachweg nun verlassen.

Hier geht’s lang. Foto: Karte: Yann Lange (Bearbeitung)

Bereits nach 100 Metern teilt sich der Weg erneut, wir folgen der Beschilderung „Unterkirneck“, rechts hoch. Wenig später kommen wir, nach circa vier Kilometern, aus dem Wald heraus und sehen den Golfplatz des Golfclubs Hetzenhof. Wir bleiben geradeaus, auf dem geschotterten Weg, der später in einen voll asphaltierten Weg übergeht. Wenig später kommen wir in Unterkirneck an, auf dem Badweg. Hier wäre ein 800 Meter langer Abstecher nach rechts möglich, über die Marbachstraße zur B 297 (Wäschenbeuren-Lorch), beziehungsweise zur Einkehr in das Golfclub-Restaurant, auf der anderen Seite der Bundesstraße.

Ansonsten biegen wir am ersten Gebäude in Unterkirneck links ab (3), nach Rattenharz. Auf einem wenig befahrenen Sträßchen geht es am Rande des Golfplatzes entlang. Im Rückblick sieht man den Hohenstaufen und den Rechberg, rechts das Kloster Lorch mit seinem markanten Klosterturm.

Kurz vor Rattenharz gehen wir links, dem Radwegeschild folgend, jetzt auf einem Panoramaweg am südlichen Ortsrand entlang, parallel zum bekannten Kaisersträßle, das durch den Ort verläuft. Jetzt hat man Ausblicke auf den Albtrauf, die Dreikaiserberge, das Kalte Feld sowie im Norden ins Remstal und Welzheimer Wald. Kurz nach einem großen Gewächshaus, am Ortsende von Rattenharz, geht es entweder links, dem Radwegeschild „Birenbach, Zell 3,7 km“ folgend – oder rechts, um im Gasthaus Schurwaldhöhe einzukehren.

Ansonsten dem Radwegeschild nach links folgen (4), wo es wieder leicht bergab ins Marbachtal geht und wenig später auf breitem Forstweg in den Wald hinein. Wir bleiben immer auf dem breiten Forstweg, der Radwegemarkierung folgend. Nach einer Rechtskurve und der Brückenquerung 5 über den Marbach kommen wir wieder auf den bekannten Marbachweg, der uns nach 1,5 Kilometern zurück zum Startpunkt führt.

Einkehrmöglichkeiten: Gasthaus Schurwaldhöhe in Rattenharz und Restaurant Golfclub Hetzenhof – Öffnungszeiten: Internet.