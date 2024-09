Wandertipp für Baden-Württemberg: Prachtvolle Aussichten vom Panoramaweg

1 Herbststimmung im Schmidbachtal. Foto: /Werner Sippel

Eine Wanderung von Unterjettenbach hinauf nach Maad und hinüber nach Klingen mit schönen Aussichten in das Schmidbachtal.











Die aussichtsreiche Tour bei Beilstein führt von Unterjettenbach hinauf nach Maad und hinüber nach Klingen mit schönen Aussichten in das Schmidbachtal. Dann geht es auf einem Panoramaweg mit prächtigen Aussichten auf das Heilbronner Land, das Klingenbach- und Schmidbachtal hinunter nach Maad und wieder zurück nach Unterjettenbach.

Streckenlänge: ca. 6,5 Kilometer

Auf- und Abstiege: jeweils ca. 190 m

Anfahrt: Von Stuttgart über die B 10 und A 81 oder via B 27 und L 1100 nach Großbottwar und über Oberstenfeld nach Jettenbach. Parken bei der Alten Kelter, Klingener Straße. Öffentliche Verkehrsmittel: www.bwegt.de

Hier geht´s lang:

Unsere Tour beginnt bei der Alten Kelter (seit 1730) am Ortsbeginn von Unterjettenbach (1). An der Straße entlang zum Ort, in der Rechtskurve wechseln wir auf den Maadbergweg. Der führt steil hinauf an Baumreihen entlang. In Sichtweite der ersten Häusern von Maad sehen wir rechts an einem Zaun die Wegziffer 16.

Der rechts abbiegende Asphaltweg führt an einem Wengerterhüttle vorbei. Von hier haben wir die ersten tollen Ausblicke auf das Schmidbachtal, den Forstberg (bei Oberstenfeld, mit seiner markanten, kopfförmigen Silhouette), rechts liegt Gagernberg auf einem Plateau. Am Ortsrand von Maad entlang, rechts unter uns liegt das Klingenbachtal. Etwas später erreichen wir die Straße, auf dieser rechts an den Weinbergen entlang, vor uns sieht man die ersten Häuser von Klingen (2).

Wir schlendern durch das Dorf, an dessen Ende liegt ein Bauernhof, hier werden Wasserbüffel gezüchtet und deren Fleisch vermarktet (Tel. 0179 9707612 / 0157 30915793).

Hier geht’s lang. Foto: Karte: Geobasisdaten © www.lgl-bw.de, Bearbeitung: Werner Sippel

An einem Weidegrundstück entlang geht es hinauf zu einer Wegekreuzung. Nun werden wir mit der Wegziffer 17/rotes Kreuz geradeaus geführt. Der Weg beschreibt einen Linksbogen, aufwärts gehend erreichen wir auf der Kuppe zwei Bäume. An einem der Bäume ist die Wegziffer 18 angebracht, wir folgen dieser nach links in entgegengesetzter Pfeilrichtung. Kurz darauf erreichen wir eine Bank, von hier haben wir eine fantastische Aussicht: Unten liegt Billensbach, vor uns Etzlenswenden, im Hintergrund Heilbronn, Neckarsulm und am Horizont der Katzenbuckel, höchste Erhebung im Odenwald (626 m).

Ab jetzt wird unser Weg zu einer ausgesprochenen Panoramastrecke (3): nach links schauen wir über die Weinberge in das Klingenbachtal, vor uns in das Schmidbachtal mit dem Forstberg, nach rechts in das Heilbronner Land, herrlich. Nach einiger Zeit erreichen wir eine Wegegabel, hier stehen hinter den Büschen ein Grill, Tisch und Bänke. Weiter geht es bis zu einer Aussichtsbank, unter uns liegt Maad. Der Weg senkt sich hinunter zu diesem Weiler (4), der 1550 als Seldnersiedlung (Kleinbauernsiedlung) gegründet wurde. Hier stand früher Wald, der Ort ist auf einer „Mahd“ errichtet worden , einer gerodeten Weidefläche. Auf der Straße nach links, bei der Besenwirtschaft „Zum Kachelofen“ nehmen wir den Radweg nach rechts. Weiterhin sehr aussichtsreich führt dieser hinunter nach Unterjettenbach und zurück zu unserem Ausgangspunkt.

Einkehr: In Maad: Zum Kachelofen, www.weinbau-steinbacher.de Kartentipp: LGL – Schwäbischer Albverein, Wanderkarte 7, Heilbronn/Ludwigsburg, 1 : 35.000; NaturNavi: Wanderkarte Blatt 54-542, Backnang Schwäbischer Wald, 1: 25.000, Begleiter für unterwegs: BLV Tier- und Pflanzenführer, ISBN: 3835418084.