Wandertipp für Baden-Württemberg: Historisches Denkmal im Schwäbischen Wald

1 An der Waldstückleshütte kann man mit bester Aussicht rasten Foto: /Dieter Buck

Die Wanderung verläuft zwischen Obstbäumen und Weinbergen und beschert am Schluss eine herrliche Aussicht über das Remstal zu den gegenüberliegenden Schurwaldhöhen.











Wir besuchen bei dieser Wanderung in den Ausläufern des Schwäbischen Waldes mit dem Königstein ein historisches Relikt, das an eine königliche Hochzeit erinnert. Sie führt zwischen Obstbäumen und Weinbergen, verläuft in ihrer Mitte durch den Wald und beschert am Schluss noch eine herrliche Aussicht über das Remstal zu den gegenüberliegenden Schurwaldhöhen.

Streckenlänge: Etwa 8,2 Kilometer

Auf- und Abstiege: etwa 140 Meter

Anfahrt: Remshalden, Wanderparkplatz Rohrbronner Waldeck, Sonnenbergstraße/K 1140. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Bus bis Haltestelle Waldparkplatz Roter Stich, www.vvs.de

Hier geht’s lang:

Wir gehen vom Wanderparkplatz und dem Schild Wanderparkplatz Rohrbronn (425 m) (1) neben der Straße etwas zurück in Richtung Rohrbronn. Vor dem ersten Haus biegen wir links ab und kommen nach ihm in ein Gebiet mit Obstbäumen und einer weiten Aussicht über das Remstal. An einer Obstbauplantage gehen wir rechts vorbei, danach fällt der Weg und wir treffen etwas später auf ein Asphaltsträßchen (2). Ihm folgen wir nach links in den Wald.

Nun wandern wir eine ganze Zeit lang im Wald und kommen nach einiger Zeit und vielen Windungen zum Königstein und dem Wanderschild Königstein (395 m) (3). Der Obelisk erinnert an den Kronprinzen Karl zu Württemberg und Olga, Großfürstin von Russland. Karl wurde 1864 König und starb 1891, Olga ein Jahr später.

Nach dem Denkmal biegen wir mit dem Wanderzeichen rotes Kreuz links ab in einen jetzt ansteigenden Weg. Am Wanderschild Lochstein (444 m) treffen wir auf den querenden Kegelbahnweg. Ihm folgen wir nach links und erreichen die K 1140 (4). Hier finden wir auch die Bushaltestelle Waldparkplatz Roter Stich. Wir überqueren die Straße und wandern weiter mit dem roten Kreuz bis zum Sportplatz und seiner Gaststätte (5).

Hier geht’s lang. Foto: Karte: Yann Lange(Bearbeitung)

Danach folgen wir der Hohen Straße. Nachdem von rechts ein Weg eingemündet ist biegen wir im spitzen Winkel links ab auf einen unbefestigten Weg (6). Er bringt uns hinab zu einem querenden festen Weg. Wir halten uns links, dann bei nächster Gelegenheit rechts. Nun geht es steil hinab zu einem querenden Asphaltweg (7). Hier orientieren wir uns links. Der Weg fällt ab und beschreibt ein paar Kurven, bis wir nach den Weinbergen wieder in den Wald kommen. Gleich danach biegen wir links in einen steil ansteigenden Weg ab.

Dieser bringt uns aus dem Wald und entlang von Weinbergen zur Waldstückleshütte (8), einer alten Schutzhütte, an und in der man auch heute noch schön rasten und die Aussicht genießen kann. Danach halten wir uns vor einer querstehenden Obstbauplantage rechts, etwas später nehmen wir vor der nächsten den links ansteigenden Weg. Auf ihm kommen wir zurück zum Ausgangspunkt.

Kartentipp: Da es immer sein kann, dass Wege wegen Waldarbeiten oder Wetter- und Sturmschäden gesperrt oder schlecht begehbar sind, empfiehlt es sich, eine Wanderkarte mitzunehmen, um eine geeignete Alternativroute zurück zum Ausgangspunkt zu finden. Wanderkarte W 220 Welzheim (LGL)