Wandertipp für Baden-Württemberg: Durch Fünfmühlental zur Burg Guttenberg

1 Geschichtsträchtig: Der jüdische Friedhof von Heinsheim Foto: Werner Sippel

Eine abwechslungsreiche Tour im Kraichgau durchs idyllische Fünfmühlental mit prächtigen Aussichten auf das Neckartal.











Die abwechslungsreiche Tour im Kraichgau führt durchs idyllische Fünfmühlental mit seinen mittelalterlichen Mühlen hinauf zur Burg Guttenberg mit prächtigen Aussichten auf das Neckartal.

Länge: ca. 9,5 km, überwiegend auf Waldwegen

Auf- und Abstiege: jeweils ca. 100 m

Anfahrt: Mit Bus und Bahn zum Ausgangspunkt in Zimmerhof, Parkplatz bei der Kugelmühle/Mühlbachsee; www.bwegt.de

Hier geht’s lang:

Unsere Tour beginnt bei Zimmerhof (Nähe Bad Rappenau) am Parkplatz bei der Kugelmühle/Mühlbachsee 1. Ein Wegweiser zeigt nach links, auf schmalem Pfad geht es am Mühlbachsee vorbei, dann stoßen wir auf einen Querweg. Hier links und gleich wieder rechts auf einem Fahrsträßchen. In dem idyllischen Tal wandern wir am gurgelnden Mühlbach entlang, der rechts von uns fließt, bald darauf sehen wir die Markierung rote Raute. Wir schlendern an Wiesen entlang, vorbei an der Barthsmühle (1596) und zur Sommersmühle (16. Jh.). Schnatternde Gänse und Enten und ein Hirschgehege empfangen uns. Nun wandern wir auf einem schönen Waldweg hinein in den Wald. Bei einer Wegkreuzung mit Ruhebänken wenden wir uns rechts, gleich darauf sehen wir wieder die Raute. Wir bleiben auf diesem Weg, verlassen den Wald und wir sehen die Schnepfenhardter/Siegelsbacher Mühle (1358) vor uns, die Siegelsbacher Mühle 2 lädt zur Einkehr ein.

Ein Wegweiser zeigt nach rechts Richtung Burg Guttenberg. Wir überqueren den Mühlbach, wenden uns auf schmalem Pfad nach links. Es geht weiter im Tal und im Wald, wir kommen zu einer Kreuzung. Ein Schild weist zur Burg Guttenberg hinauf. Oben verlassen wir den Wald, die mächtigen Burgbauten 3 liegen vor uns. Die Burg wurde im 13. Jh. erbaut, nie zerstört und seit fast 800 Jahren kontinuierlich bewohnt, seit der Mitte des 15. Jahrhunderts von der Linie Gemmingen-Guttenberg der Freiherren von Gemmingen. Heute ist die Burg durch die Greifenwarte mit Flugvorführungen bekannt, zudem beherbergt sie ein Museum und die Burgschenke. Von der Terrasse hat man einen prächtigen Ausblick auf die gegenüberliegende Burg Hornberg, über Neckarzimmern und auf das Neckartal.

Hier geht’s lang.Karte: Geobasisdaten © www.lgl-bw.de, Bearbeitung: Werner Sippel

Nach dem Burgbesuch wenden wir uns auf der Straße nach links aufwärts. Bald darauf weisen die Markierungen Neckarsteig und Ziffer 1 nach links in den Wald, auf Holzstufen und dann auf einem Waldweg geht es nach rechts, parallel oberhalb der Straße. Später führt unser Weg nach links und gleich wieder rechts. Geführt von den Markierungen R und Ziffer 1, geht es geradeaus. Achtung: das Neckarsteig-Zeichen nach rechts ignorieren wir. Später verlassen wir den Wald und schauen auf die pittoresken Silhouette der Altstadt von Bad Wimpfen. Wir wenden uns auf dem Querweg nach rechts, geführt von der Markierung V wie Verbindungsweg. Es geht immer am Waldrand entlang, wir überqueren die Straße und treten in den Wald. Kurz darauf zeigen die V-Markierung und das Neckarsteig-Zeichen nach links, wenig später verlassen wir den Wald.

Es geht auf einem Feldweg geradeaus abwärts, ein Weg wird überquert, dann erreichen wir in einem Wäldchen den Jüdischen Friedhof Heinsheim 4 . Der Friedhof wurde für 25 jüdische Gemeinden aus der Umgebung genutzt, 1598 fand die erste und 1937 die letzte Bestattung statt. Auf 1137 Grabsteinen sind Symbole wie die Hand Gottes, Schabbatbrote (Barches) und Schabbatleuchter und anderes zu finden. Eine Besichtigung ist nur mit Führung möglich, www.badrappenau-tourismus.de. Wir gehen bis zum Ende der Umrandungsmauer, hier wenden wir uns nach rechts. Jetzt leitet die Markierung BR 3 uns weiter am Friedhof entlang, dann geht es in den Wald. Ein schmaler Pfad führt hinunter zum Mühlbach, nach dem Waldaustritt überqueren wir das Fahrsträßchen und wandern zurück zum Ausgangspunkt.

Einkehr: Siegelsbacher Mühle, www.siegelsbachermuehle.com

Kartentipp: Freizeitkarte F514, Mosbach/Naturpark Neckartal-Odenwald (LGL) 1:50.000