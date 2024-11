Wandertipp für Baden-Württemberg: Der Rötelbach – nicht nur für Kinder

1 Von der historischen St. Candiduskirche geht es hinein in das Rötelbachtal und hinauf zu den Halbhöhlen des Stubenfelsens. Foto: /Günther Weinert

Eine kurze und erlebnisreiche Wanderung für Jung und Alt aus dem Nagoldtal heraus, hinauf zu den Halbhöhlen des Stubenfelsens und entlang des Rötelbachs.











Der Weg führt aus dem Nagoldtal heraus, hinauf zu den Halbhöhlen des Stubenfelsens und entlang des Rötelbachs bis zum Zavelsteiner Brückle. Eine kurze und erlebnisreiche Wanderung für Jung und Alt. Im Anschluss lohnt der Besuch eines weiteren Highlights: Der Kurpark und der angrenzende Sophi Park in Bad Liebenzell direkt an der Nagold vermittelt anschaulich philosophische Weisheiten aus 2500 Jahren Menschheitsgeschichte. Auch Zavelstein, das von 1367 bis 1975 die kleinste Stadt Württembergs war, bietet mit Fachwerkidylle, Burgruine und Burgfried einen gelungenen Abschluss.

Streckenlänge: ca. 5 km

Auf- und Abstiege: jeweils ca. 180 m

Anfahrt: Der Ausgangspunkt Kentheim liegt im Nagoldtal ca. 4 km südlich von Calw. Parkmöglichkeiten gibt es direkt bei der St. Candiduskirche (Tourenstart), den Kentheimer Kletterfelsen und dem Parkplatz am Spielplatz. Die zuletzt genannten Parkplätze liegen 220 m bzw. 300 m von der St. Candiduskirche entfernt, direkt an der B 463.

Hier geht’s lang:

(1) Vom Parkplatz bei der St. Candiduskirche in Kentheim, die zu den ältesten Kirchen im Südwesten zählt, gehen Sie über die Bundesstraße und schon erhalten Sie im Rötelbachweg den ersten wichtigen Hinweis: „Stubenfelsen 0,5 km“. Die „gelbe Raute auf weißem Grund“ führt Sie an den Häusern vorbei in die Schlucht hinein.

(2) Nach ca. 300 m weist ein weiteres Schild nach links steil den Berg hinauf. Es geht über Treppen und Pfade bergauf zu Felsen, einer markanten Felsspalte und einer Halbhöhle, in der man schon eine erste Rast einlegen kann.

(3) Nach der Halbhöhle stoßen Sie - weiter oben am Berg - auf einen breiten Forstweg, dem Sie nach rechts folgen. Die „gelbe Raute“ führt Sie fast geradlinig, ohne Abzweigung, zum „Zavelsteiner Brückle 2,0 km“.

(4) Dieser Weg stößt bei einer schmalen Bachüberquerung, die aus zwei langen Sandsteinen gebaut wurde, auf den Rötelbach. Wandern Sie weiter auf der linken Bachseite am Rötelbach entlang („Zavelsteiner Brückle 0,6 km“) . . .

(5) . . . bis Sie auf einen breiten Forstweg treffen, der auch als Fahrradweg mit einem gelben quadratischen Schild markiert ist. Sie sind jetzt nur noch ca. 100 m vom Zavelsteiner Brückle und von der Fahrstraße zwischen Wimberg und Zavelstein entfernt. An dieser Stelle haben Sie auch den Wendepunkt der Tour erreicht. Machen Sie nun an dieser Weggabelung eine fast 180 Grad Drehung nach rechts und gehen Sie auf diesem breiten Forstweg weiter . . .

Hier geht’s lang.Karte: Geobasisdaten © www.lgl-bw.de, Bearbeitung: Günther Weinert

(6) . . . bis Sie nach ca. 500 m auf eine unscheinbare Weggabelung stoßen, bei der ein schmaler Pfad den breiten Forstweg kreuzt. Der schmale Pfad führt scharf nach rechts zum Rötelbach (gelbe Raute). Auf der Ihnen schon bekannten schmalen Bachüberquerung (Punkt 4) wechseln Sie auf die andere Bachseite. Nun kann man sich gar nicht mehr verlaufen. Einfach dem Wasser des Rötelbachs auf schmalen Pfaden und über idyllische Holzbrücken bis nach Kentheim folgen („Kentheim 1,6 km“).

Internet: Die Tour kann man im Wanderportal Outdooractive unter dem Stichwort „Wanderfex“ unter anderem auch als GPX-Datei herunterladen. Dort gibt es auch viele Bilder und detaillierte Karten zur Tour.