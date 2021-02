13 Er mag nicht mal ein Navi: Wanderschäfer Johannes Smietana ist gern sein eigener Chef. Foto: Simone Weiß

Er ist kein sesshafter Typ, und er liebt seine Unabhängigkeit: Wanderschäfer Johannes Smietana ist gerne unterwegs. Mit seinen etwa 400 Schafen und Hütehund Nero ist er jeden Tag an einem anderen Ort. Auch im Landkreis Esslingen war er schon auf Tour, und er hat als „Sheepboy“ auf den Fildern gelebt.

Kreis Esslingen - Im Urlaub war er auch schon. Sogar zwei Mal – einmal auf Fuerteventura und einmal in Norwegen. Da hat er einen ausgewanderten Bekannten besucht, dessen Frau eine Schafzucht betreibt. Was sonst? Denn für Johannes Smietana sind Schafe Hobby, Beruf und Berufung. Der 54-Jährige ist einer von etwa 20 Wanderschäfern in Baden-Württemberg und an 365 Tagen im Jahr unterwegs. Auch an Sonn- und Feiertagen inklusive Weihnachten: „Die Schafe wissen ja nicht, dass Heiligabend ist. Und es ist ihnen auch herzlich egal.“ Darum ist er ständig auf Achse, wandert mit etwa 400 Tieren von Ort zu Ort, bewegt sich in einem Umkreis von etwa 120 Kilometern um seinen Heimatort Steinheim bei Heidenheim herum. So wie jetzt auf der Schwäbischen Alb in der Nähe von Donzdorf im Landkreis Göppingen. Den Kreis Esslingen kennt er auch. Er hat auf den Fildern gelebt und ist immer wieder mit seinen Tieren in Köngen, Deizisau oder der Umgebung von Altbach auf Tour.