Wanderin bei Weilheim verunglückt: 74-Jährige stürzt in einen Abgrund

74-Jährige stürzt in einen Abgrund

1 Auch der Notarzt rückte zur Versorgung einer bei Weilheim verunglückten Wanderin aus. Foto: Monika Skolimowska/dpa/Monika Skolimowska

Eine Seniorin unternahm am Donnerstagnachmittag allein eine Wanderung unterhalb der Limburg bei Weilheim. Sie stürzt ab und rutscht einige Meter tief in unwegsames Gelände. Doch ein aufmerksamer Zeuge hört ihre Hilfeschreie.











Link kopiert

Glück im Unglück hatte eine 74-jährige Wanderin. Die Seniorin war nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr alleine auf einem Wanderweg am Weilheimer Hausberg unterhalb der Limburg unterwegs. Vermutlich infolge einer medizinischen Ursache stürzte die Frau im Wald mehrere Meter ab und landete in einem unwegsamen Gelände. Ein Zeuge hörte die Hilferufe der Verunglückten und verständigte die Rettungskräfte.