Wandel am Robert-Bosch-Krankenhaus: Wie das RBK sich neu erfindet – und warum eine Seilbahn helfen soll

Wie das RBK sich neu erfindet – und warum eine Seilbahn helfen soll

1 Klinikchef Professor Mark Dominik Alscher will die Idee einer Seilbahn zum Robert-Bosch-Krankenhaus voranbringen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt, dpa/Uwe Anspach

Das Robert-Bosch-Krankenhaus plant bis 2029 einen umfassenden Neubau. Geschäftsführer Alscher erklärt, warum der Wandel nötig ist und wie eine Seilbahn den Standort erschließen soll.











Das Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) auf dem Burgholzhof wandelt sich. Bis 2029 soll ein neues Klinikgebäude entstehen, bereits 2027 sollen Neubauten mit Personalwohnungen, Supermarkt und Kindertagesstätte fertig sein. Geschäftsführer Professor Mark Dominik Alscher erklärt, warum der Wandel nötig ist und wie er die schlechte Erreichbarkeit des Burgholzhofs beenden möchte. Dazu soll bis Ende des Jahres eine vom RBK in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie zum Bau einer Seilbahn vom Pragsattel aufs Klinikgelände vorgelegt werden.