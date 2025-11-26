Walnussexperte in Esslingen: 160 Kilogramm Nüsse von einem Baum – „Inzwischen bin ich ein Walnussverrückter“
1
Ulrich Bischofberger vor seinem großen Walnussbaum im Esslinger Stadtteil Hegensberg mit der eigens entwickelten Vorrichtung zur Schädlingskontrolle. Foto: gw

Die Rekordernten seines Walnussbaums im Esslinger Stadtteil Hegensberg haben Ulrich Bischofberger zum Experten für Walnüsse gemacht.

Im besten Jahr hat Ulrich Bischofberger von seinem großen Walnussbaum im Esslinger Stadtteil Hegensberg eine Ernte von sage und schreibe 160 Kilogramm Nüssen erzielt. In diesem Jahr waren es immerhin 80 Kilogramm, was nach dem Schälen rund 32 Kilogramm Nusskerne ergibt. Anfangs war dem Vorstandsmitglied des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Hegensberg-Liebersbronn das Pflegen und Ernten durchaus „ein bisschen lästig“, gesteht er lachend: „Heute bin ich ein Walnussverrückter“, dem in Sachen Juglans regia, wie der Walnussbaum botanisch heißt, kaum einer etwas vormachen kann.

