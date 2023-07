Walking Football in Scharnhausen

1 Von der Couch zurück auf den Platz – die Gehfußballer des TSV Scharnhausen im Training. Foto: /Herbert Rudel

Die Trendsportart Walking Football ist die langsame Version des Fußballs und wird nun auch in Scharnhausen gespielt. Punktgenaue Pässe und der Spaß am verletzungsfreien Spiel stehen beim Gehfußball im Vordergrund.















Auf dem roten Tartanplatz neben dem Stadion im Ostfilderner Stadtteil Scharnhausen haben sich Frauen und Männer verschiedenster Altersgruppen versammelt, um eine Runde Fußball zu spielen. Doch anstatt mit flinken Schritten über das Spielfeld zu jagen, bewegen sich die Sportbegeisterten eher bedächtig. Die erste Trainingseinheit der Sportgruppe Walking Football des TSV Scharnhausen steht an. Eine Trendsportart, die das traditionelle Spiel in ein neues, altersgerechtes Gewand hüllt – also Fußball ohne Rennen, hohe Bälle und Foulspiel – dafür mit genauem Passspiel und gezielten Torschüssen.