Walking Football: Gelungene erste Gehversuche

1 72 und ganz schön flink: Ian (Nummer 10) aus Airdrie in Aktion, die Gehfußballer von den Fildern sind in Lauerstellung. Foto: /Herbert Rudel

Das Walking-Football-Team Filder United tritt zu seinem ersten Spiel gegen Gäste aus Schottland an. Es endet 7:8, aber das ist nicht so wichtig.











In der Schlussphase mobilisiert Ian noch mal all seine Kräfte. Das Tor des Goalgetters der Tartan Army Footsoldiers aus Airdrie zum zwischenzeitlichen 8:4 ist am Ende wichtig, denn danach treffen nur noch die Spieler von Filder United und die Begegnung endet mit 8:7 für die Mannschaft aus Schottland. Für die Akteure des Filderteams aus Scharnhausen ist es ein Achtungserfolg, denn es ist ein Jahr nach ihrem Start ihre allererste Walking-Football-Partie, während die schottischen Gäste seit Jahren zwei Mal pro Woche zu einem Freundschaftsspiel antreten.