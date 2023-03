1 Kein Kahlschlag, sondern „beherzte Hochdurchforstungen“: Frank Simon (links) informierte die Göppinger Waldbesitzer. Foto: deondo

Wie der Wald angesichts des Klimawandels zukunftssicher werden kann, das beschäftigt auch die Forstfachleute im Kreis Göppingen. Waldbesitzer aus dem Landkreis ließen sich jetzt in Lorch zeigen, was man dort bei der Dauerwald-Bewirtschaftung anders macht.















Link kopiert

Hat der Wald in Süddeutschland trotz Klimawandel eine Zukunft? Eindeutig ja, sagt Förster Frank Simon. Er ist zuständig für den Staatswald unter anderem im Bereich Lorch und führte am Samstag eine Gruppe Waldbesitzer aus dem Filstal durch sein Revier. Die gut zwei Dutzend in der Forstbetriebsgemeinschaft Göppingen organisierten Männer und Frauen erfuhren während der mehrstündigen Exkursion Interessantes über den Dauerwaldbau und erhielten Anregungen, den vielerorts noch stattfindenden konservativen Waldbau zu überdenken.​