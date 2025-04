Waldstetten im Ostalbkreis: Mitfahrer stirbt bei schwerem Motorradunfall

1 In Waldstetten kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Auf einer Landesstraße im Ostalbkreis stoßen nachmittags zwei Motorräder zusammen – mit fatalen Folgen. Ein 32-Jähriger Mitfahrer stirbt, die beiden Fahrer sind verletzt.











Link kopiert

Nach einem Zusammenstoß zweier Motorräder nahe Waldstetten (Ostalbkreis) ist ein Mitfahrer gestorben. Die beiden Fahrer überlebten den Unfall - ein 33-Jähriger schwer und ein 22-Jähriger leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Das Motorrad des 33-Jährigen und seines 32 Jahre alten Sozius war demnach am Samstagnachmittag in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Dort sei die Maschine mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 22-Jährigen zusammengestoßen.

Der 32-Jährige starb noch an der Unfallstelle, der 33-Jährige wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß.