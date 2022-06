500 Jahre St. Barbara in Stuttgart-Hofen Früher Ministranten, heute Chronisten

Am nächsten Wochenende feiert die Kirche St. Barbara in Hofen ihr 500-jähriges Bestehen. Der Stadtteil war viele Jahre lang die katholische Enklave in Stuttgart. Ohne drei ehemalige Messdiener wäre die Festschrift zu diesem Jubiläum nicht so opulent ausgefallen.