1 Die Polizei geht gegen Waldschützer vor. Foto: dpa/Boris Roessler

In Hessen wollen Umweltschützer den Bau einer Autobahn und die dafür notwendige Rodung eines Waldstücks verhindern. Der Wut der Demonstranten richtet sich ausgerechnet gegen einen grünen Minister.

Homberg/Ohm - Die ruhige Atmosphäre ist trügerisch. Ein weiß-rotes Plastikband markiert die Frontlinie, die durch das Waldstück in der Nähe des Homberger Ortsteils Dannenrod in Hessen verläuft. Hundertschaften von Beamten mit Schutzschilden stehen Aug’ in Aug’ mit ebenfalls Hunderten von Baumbesetzern aber auch mit Spaziergängern. Die Motoren der nahe stehenden Wasserwerfer der Polizei brummen. Manchmal ruft ein Polizist einem Vorbeigehenden „Halten Sie den Abstand ein!“ zu, die Demonstranten stimmen in Gesänge ein wie „Wir sind friedlich, was seid ihr?“.