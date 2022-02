Datenpanne bei Arbeitsagentur Briefe an falsche Adresse verschickt

Eine Frau erhält von der Agentur für Arbeit vier Briefe in einem Umschlag. Einer ist an sie gerichtet, die drei anderen an ihr völlig unbekannte Personen. Laut Arbeitsagentur ist an der Datenpanne wahrscheinlich einer Kuvertiermaschine schuld.