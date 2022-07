Krautschau in Esslingen Wie eine Kreide-Aktion die Artenvielfalt schützen soll

Aktivisten der Gruppe „Bunte Wiese Stuttgart“ haben vor einigen Wochen an einer deutschlandweiten Aktion teilgenommen. Bei der „Krautschau“ haben sie in Esslingen auf die Artenvielfalt aufmerksam gemacht – denn die ist in Gefahr.