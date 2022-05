1 Der oder die Einbrecher gelangten über ein Fenster hinein (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Unbekannte brachen am Wochenende auf dem Waldfriedhof in Leinfelden (Kreis Esslingen) in das Krematorium ein. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei nichts.















Link kopiert

In das Krematorium auf dem Waldfriedhof in der Manosquer Straße in Leinfelden ist laut Polizeiangaben im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. In der Zeit von Freitag, 18.30 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, gelangte der Unbekannte über ein gewaltsam geöffnetes Fenster auf der Rückseite des Gebäudes ins Innere. Dort brach er die Tür zu den Umkleidekabinen auf und durchwühlte das Mobiliar. Ersten Erkenntnissen nach musste der Einbrecher ohne Diebesgut von dannen ziehen. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen.