Waldfriedhof in Degerloch: Ein Putzeinsatz für Demokratie und Frieden

Waldfriedhof in Degerloch

1 Schülerinnen und Schüler aus einer achten Klasse am Immanuel-Kant-Gymnasium Leinfelden haben auf dem Waldfriedhof Degerloch Kriegsgräber gereinigt. Foto: Caroline Holowiecki

Eine achte Klasse aus dem Immanuel-Kant-Gymnasium in Leinfelden hat auf dem Waldfriedhof in Degerloch Kriegsgräber gereinigt. Was steckt hinter der ehrenamtlichen Aktion?











Link kopiert

Kratz- und Schrubbgeräusche sind zu hören, das Platschen von Wasser und das Schaben von Metall auf Stein. Eine Drohne surrt durch die Luft. Der idyllische Waldfriedhof vor den Toren von Degerloch ist eigentlich ein Ort der Stille. An diesem sonnigen Vormittag ist er jedoch auch eine Arbeitsstätte. Haufenweise Jugendliche knien und hocken an Grabsteinen, beackern die Sandsteinkreuze mit Bürsten, Bimssteinen und Spachteln sowie eimerweise Seifenlauge. Schritt für Schritt befreien die Schülerinnen und Schüler der achten Klasse aus dem Immanuel-Kant-Gymnasium in Leinfelden die massiven Steine von Flechten, von Moos und anderen Verschmutzungen und legen eingemeißelte Inschriften wieder frei.