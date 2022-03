Waldfrevel in Stuttgart-Sillenbuch

1 Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Wald jemanden beim Abholzen beobachtet haben. Foto: IMAGO//EIBNER

Einige stattliche Baumstämme und mehrere junge Bäume sind unerlaubt im Wald bei Sillenbuch gefällt worden. Die Polizei steht noch vor einem Rätsel.















Eine Spaziergängerin ist dieser Tage stutzig geworden: Überall an den Wegen, die sie im Waldgebiet entlang dem Ortsrand von Heumaden im Bezirk Sillenbuch ging, stieß sie auf gefällte Bäume. Der Kahlschlag habe dabei alles andere als professionell gewirkt.

Die Frau alarmierte die Polizei, die sich einen Überblick verschaffte: 40 Bäume seien in dem Waldstück an der Gustav-Barth-Straße umgeschlagen worden. „Darunter waren sechs stattliche Baumstämme, der Rest waren etwas jüngere Bäume“, sagt eine Sprecherin der Polizei. Da die unerlaubten Arbeiten in dem Stadtwald aufgefallen sein müssen, hofft die Polizei nun auf Aussagen von Zeuginnen und Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0711/8990 3400 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zur genaueren Begutachtung sei auch das Forstamt der Stadt Stuttgart mit einbezogen worden.