Waldenbuch plant Solarpark: Sonnenstrom direkt zum Ritter-Werk

Bürgermeister aus Südanatolien Aramäer will Geflüchtete von der Rückkehr überzeugen – doch dafür müsste er einreisen dürfen

Israil Demir hat 27 Jahre in Deutschland gelebt, dann hat er sein zerstörtes Dorf in Südanatolien wieder aufgebaut. Nun will er andere Aramäer zur Rückkehr bewegen. Doch das Vorhaben scheitert bisher an den deutschen Behörden.