Waldenbuch: Diebe brechen in Kindergarten ein

1 Die Diebe entwendeten laut Polizei etwa 150 Euro Bargeld. Foto: Silas Stein/dpa

Unbekannte sind in einen Kindergarten in Waldenbuch eingebrochen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.











Unbekannte Diebe haben in einem Kindergarten in Waldenbuch (Kreis Böblingen) ihr Unwesen getrieben.

Nach Angaben der Polizei haben die Täter zwischen Dienstag, 23. Dezember, 15 Uhr, und Donnerstag, 1. Januar, 14.45 Uhr, eine Fensterscheibe des Kindergartens im Tilsiter Weg eingeworfen, um so in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren durchwühlten die Täter mehrere Schränke und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge etwa 150 Euro Bargeld. Der Sachschaden dürfte sich laut Polizei auf rund 2000 Euro belaufen.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Waldenbuch unter der Telefonnummer 0 71 57 / 5 26 99 0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.