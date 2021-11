Coronavirus in Baden-Württemberg Zahl der Patienten bleibt unter Alarmstufen-Grenzwert

In Baden-Württemberg werden am Samstag 372 Covid-19-Erkrankte intensivmedizinisch behandelt. Das sind acht weniger als am Vortag, der Alarmstufen-Grenzwert ist wieder etwas weiter entfernt.