Waldbad Isny im Allgäu: Vom Jobfrust zum Traumjob: Stuttgarter werden Campingplatzbesitzer
17
Aaron Reich, Isabel Jagszas und Christoph Bisle (von links) hatten von irgendwas mit Medien die Faxen dicke und haben kurzum umgesattelt zu Campingplatzbetreibern. Foto: Petra Xayaphoum

Drei Freunde aus der Region Stuttgart haben letztes Jahr ihre Jobs hingeschmissen und einen Campingplatz im Allgäu gekauft.

Von Stuttgart aus sind es etwas mehr als zwei Stunden Fahrt bis zum Waldbad Isny: ein Campingplatz im Allgäu, der viel mehr ist als nur ein Ort, an dem man seinen Camper abstellen oder sein Zelt aufschlagen kann. Es ist ein Naturfreibad, ein Café, eine Eventlocation, eine Töpferwerkstatt, ein Yogastudio, eine grüne Oase – und seit knapp mehr als einem Jahr Heim und Eigentum dreier Freunde, die ihre Jobs und Wohnungen in Stuttgart und Esslingen an den Nagel gehängt haben, um Campingplatzbesitzer zu werden.

