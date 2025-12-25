Waldbad Isny im Allgäu: Drei Stuttgarter schmeißen ihre Jobs hin – und werden zu Campingplatzbesitzern

Petra Xayaphoum 25.12.2025 - 08:00 Uhr , aktualisiert am 25.12.2025 - 08:00 Uhr

Drei Stuttgarter schmeißen ihre Jobs hin – und werden zu Campingplatzbesitzern

17 Aaron Reich, Isabel Jagszas und Christoph Bisle (von links) hatten von irgendwas mit Medien die Faxen dicke und haben kurzum umgesattelt zu Campingplatzbetreibern. Foto: Petra Xayaphoum

Aus unserem Archiv - Drei Freunde aus der Region Stuttgart haben letztes Jahr ihre Jobs hingeschmissen und einen Campingplatz im Allgäu gekauft.











Von Stuttgart aus sind es etwas mehr als zwei Stunden Fahrt bis zum Waldbad Isny: ein Campingplatz im Allgäu, der viel mehr ist als nur ein Ort, an dem man seinen Camper abstellen oder sein Zelt aufschlagen kann. Es ist ein Naturfreibad, ein Café, eine Eventlocation, eine Töpferwerkstatt, ein Yogastudio, eine grüne Oase – und seit knapp mehr als einem Jahr Heim und Eigentum dreier Freunde, die ihre Jobs und Wohnungen in Stuttgart und Esslingen an den Nagel gehängt haben, um Campingplatzbesitzer zu werden.