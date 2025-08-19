Waiblinger wird zum Politikum: Einspruch abgelehnt – Seit zwei Monaten in der Türkei gefangen

Wassilij Burgstaller darf seit Monaten die Türkei nicht verlassen. Er soll an einer verbotenen Pride-Parade teilgenommen haben. Die Diplomatie findet bisher keine Lösung.
Wassilij Burgstaller meldet sich per Internetanruf. Den Mobilfunk nutzt er mit seinem Handy inzwischen nicht mehr – wegen der Kosten. Telefoniert hat der junge Mann in den vergangenen zwei Monaten nämlich reichlich. Denn aus einem touristischen Wochenendtrip nach Istanbul ist eine Leidenszeit geworden, die seine Existenz bedroht – und von der keiner weiß, wann sie endet.