Waiblingen: Unfall fordert einen Verletzten und hohen Schaden

4 Bei dem Unfall wurde der Renault-Fahrer verletzt. Foto: SDMG

Ein Renault-Fahrer kracht am Freitagvormittag in Waiblingen ins Heck eines Audi, der wiederum auf einen Lkw geschoben wird. Der Verursacher wird verletzt ,es entsteht hoher Schaden.











Ein 56 Jahre alter Renault-Fahrer hat am Freitagvormittag in Waiblingen einen Unfall verursacht, bei dem er selbst verletzt wurde und Schaden in Höhe von rund 70.000 Euro entstand.

Wie die Polizei berichtet, war der 56-Jährige gegen 11 Uhr auf der B14 unterwegs und verließ diese an der Abfahrt Waiblingen-Süd. Kurz vor der Kreuzung Westumfahrung / Alte Bundesstraße / Schorndorfer Straße wechselte er von der Geradeausspur auf die Linksabbiegespur in Richtung Fellbach. Dabei krachte er ins Heck eines Audi, der verkehrsbedingt anhielt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi noch auf einen davorstehenden Lkw geschoben. Der Unfallverursacher wurde beim Unfall verletzt, er kam in ein Krankenhaus. Am Renault und am Audi entstand Totalschaden, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.