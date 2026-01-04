1 Foto: Blaulichtzentrale Kevin Lermer

Bei einem rätselhaften Verkehrsunfall kommt am Sonntagmorgen eine 25-Jährige ums Leben. Sie stieg offenbar aus und rannte auf die Gegenfahrbahn.











Bei einem rätselhaften Verkehrsunfall auf der B 29 bei Waiblingen ist eine junge Frau am Sonntagmorgen von einem Auto erfasst worden. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren tödlichen Verletzungen. Zur Absuche des Bereichs war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Beide Richtungsfahrbahnen der Bundesstraße blieben nach dem Unfall über Stunden für den Verkehr gesperrt.

Laut einer ersten Meldung des Polizeipräsidiums in Aalen war es am Sonntag um 6.20 Uhr zwischen der Anschlussstelle Weinstadt / Beinstein und dem Teiler von B14 und B29 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Alleinbeteiligt kam ein weißer VW in Fahrtrichtung Stuttgart aus der Spur und stieß gegen eine Leitplanke.

Augenzeugen berichten, dass die junge Frau über die Leitplanke stieg

Was dann geschah, ist Auslöser für umfangreiche Ermittlungen: Kurz nach dem Unfall stieg eine junge Frau über die Leitplanke der Gegenfahrbahn. Die 25-Jährige wurde von einer 20-jährigen Renault-Fahrerin erfasst und tödlich verletzt. „Nach Angaben eines Augenzeugen vor Ort verließ eine junge Frau den verunfallten Wagen, stand kurze Zeit am Fahrbahnrand und rannte dann plötzlich über den Grünstreifen, durch das Dickicht auf die Gegenfahrbahn“, schildert ein Unfallfotograf die Szene.

Die Bergungsarbeiten dauerten am Sonntag auch um die Mittagszeit noch an. Zur Absuche der Unfallstelle wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Beide Richtungsfahrbahnen der B29 waren gesperrt. Zeugen des Unfalls wurden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151 / 950422 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.