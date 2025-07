Waiblingen: 26-Jähriger kommt bei Arbeitsunfall ums Leben

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein 26-Jähriger wird am Donnerstag von tonnenschweren Platten, die von der Ladefläche eines Lastwagens rutschen, getroffen. Der Mann ist auf der Stelle tot. Die Kripo ermittelt.











Ein 26 Jahre alter Mann ist am Donnerstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in der Schorndorfer Straße in Waiblingen-Beinstein (Rems-Murr-Kreis) ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei berichtet, sollten Ausgleichsgewichte eines Krans gegen 13.10 Uhr auf einen Lkw geladen werden. Bei dem Verladevorgang sei laut Polizei ein Gurt gerissen, weshalb insgesamt sechs tonnenschwere Platten von der Ladefläche des Lastwagens auf den Boden rutschten und den Mann unter sich begruben. Der 26-jährige Arbeiter war auf der Stelle tot.