Wahlsonntag im Kreis Esslingen: Ungewöhnlich viele Kandidaten bei Bürgermeisterwahl in Bempflingen

Am Sonntag, 9. November, stimmen die Bürger von Bempflingen (Kreis Esslingen) über einen Nachfolger von Amtsinhaber Bernd Welser ab. Reicht ein Wahlgang zum Sieg?
Bürgermeister ist kein sehr begehrtes Amt. Vielen Kommunen in Baden-Württemberg fehlt es bei Wahlen an Kandidaten. Im Durchschnitt kandidieren nur 2,9 Menschen, teilt das Statistische Landesamt Baden-Württemberg mit. In mehr als einem Viertel der Fälle findet sich demnach nur ein Bewerber, manchmal auch gar keiner. In Bempflingen, einer 3300-Seelen-Gemeinde am Fuß der Schwäbischen Alb, sieht das hingegen anders aus: Gleich fünf Kandidaten wollen den scheidenden Amtsinhaber beerben. Die Wahl findet am kommenden Sonntag, 9. November, statt.