1 Barbara Born wird von Achim Dschafarow herausgefordert. Foto: Barbara Born/Achim Dschafarow

Bei der Bürgermeisterwahl in Ohmden (Kreis Esslingen) entscheiden die Bürger am Sonntag, ob Barbara Born weitere acht Jahre im Amt bleibt oder ob Achim Dschafarow übernehmen soll.











Link kopiert

Rund 1700 Einwohner, 555 Hektar Markungsfläche am östlichen Rand des Kreises Esslingen, 900 Jahre Geschichte, drei Kindergärten, eine Grundschule, ein reges Vereinsleben – das ist Ohmden. „Das Kleinod zwischen mittlerem Neckarraum und Schwäbischer Alb hat eine sympathische dörfliche Struktur“, findet Barbara Born. Seit 2018 ist sie Bürgermeisterin der kleinen Gemeinde. Und will es weitere acht Jahre bleiben. An diesem Sonntag wird gewählt, die parteilose Amtsinhaberin wird von Achim Dschafarow herausgefordert.