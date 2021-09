Esslinger Rathaussprecher Die Stimme der Stadt geht in Ruhestand

Nach 46 Jahren in Diensten der Stadt Esslingen verabschiedet sich Roland Karpentier nun in den Ruhestand als Rathaussprecher und Leiter des OB-Büros war er die Stimme der Stadt. Er war stets bestens informiert und stand auch in heiklen Situationen seinen Mann.