Wahlmarathon am 9. Juni

1 Jede Menge Stimmzettel fallen am 9. Juni an – unter anderem wird der Esslinger Kreistag gewählt. Foto: Gottfried Stoppel

Zur Wahl am 9. Juni treten alle im Esslinger Kreistag vertretenen Parteien und Gruppierungen wieder an. Dem neuen Gremium werden maximal 103 Mitglieder angehören.











Für die Wahl des Esslinger Kreistags am 9. Juni bewerben sich 746 Kandidatinnen und Kandidaten. Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstag alle eingereichten 92 Wahlvorschläge zugelassen.