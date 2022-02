Leinfelden-Echterdingen Münzstaubsauger aufgebrochen

Am Dienstagmorgen hat ein unbekannter Täter an einer Tankstelle und Waschanlage in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) Münzstaubsauger aufgebrochen und dabei Münzgeld gestohlen. Die Polizei ermittelt.