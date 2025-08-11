Wahlkreis Nürtingen: „Es wird nicht im vereinbarten Maß investiert“

„Es wird nicht im vereinbarten Maß investiert“

1 Matthias Gastel ist als Experte für Bahn- und Güterverkehr im Verkehrsausschuss des Bundestags und kümmert sich im Tourismusausschuss um nachhaltige Mobilität. Foto: Peter Stotz

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel sieht bei der aktuellen Regierung zu wenig Zukunftsorientierung und mahnt nachhaltige Investitionen in die Infrastruktur an.











Regelmäßig zur parlamentarischen Sommerpause zieht Matthias Gastel, Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis Nürtingen, eine Bilanz der Arbeit der vergangenen zwölf Monate. Kürzlich berichtete der Verkehrsexperte über die Erfolge der Ampelkoalition und die Erwartungen an die aktuelle Regierung, nicht zuletzt bezüglich der Investitionen in die Infrastruktur und die Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr auch im Landkreis.