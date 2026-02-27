Wahlkreis Nürtingen: Die Pläne der Landtagskandidaten zur Wirtschaftskrise

Die Pläne der Landtagskandidaten zur Wirtschaftskrise

7 Mitarbeiter der Firma Putzmeister protestieren gegen den Stellenabbau. Foto: Roberto Bulgrin

Die Landtagskandidaten im Wahlkreis Nürtingen wollen den Stellenabbau bremsen. Nur wie? Die Pläne im Überblick.











Link kopiert

Massenentlassungen sind auch im Wahlkreis Nürtingen ein großes Thema. Firmen wie Putzmeister in Aichtal und Heller in Nürtingen haben massiv Jobs abgebaut. Die sechs Landtagskandidaten haben unterschiedliche Vorstellungen, wie die Landespolitik die Wirtschaft stärken kann, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben. Dabei geht es ihnen auch darum, Zukunftsvisionen für die Unternehmen zu entwickeln. Welche Impulse braucht da der Wirtschaftsstandort, um zukunftsfähig zu bleiben?