Wahlkreis Nürtingen: Die Pläne der Landtagskandidaten zur Wirtschaftskrise
7
Mitarbeiter der Firma Putzmeister protestieren gegen den Stellenabbau. Foto: Roberto Bulgrin

Die Landtagskandidaten im Wahlkreis Nürtingen wollen den Stellenabbau bremsen. Nur wie? Die Pläne im Überblick.

Massenentlassungen sind auch im Wahlkreis Nürtingen ein großes Thema. Firmen wie Putzmeister in Aichtal und Heller in Nürtingen haben massiv Jobs abgebaut. Die sechs Landtagskandidaten haben unterschiedliche Vorstellungen, wie die Landespolitik die Wirtschaft stärken kann, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben. Dabei geht es ihnen auch darum, Zukunftsvisionen für die Unternehmen zu entwickeln. Welche Impulse braucht da der Wirtschaftsstandort, um zukunftsfähig zu bleiben?

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.