Wahlkreis Esslingen: Wie wollen die Kandidaten den Kreis Esslingen sicherer machen?

Wie wollen die Kandidaten den Kreis Esslingen sicherer machen?

6 Mehr Grün und Attraktivität würde das Sicherheitsgefühl am Esslinger Bahnhof verbessern, so das Credo einiger Landtagskandidaten. Foto: Roberto Bulgrin

Die Landtagskandidaten im Wahlkreis Esslingen haben viele Pläne für mehr Sicherheit. Die Ideen reichen von mehr Licht und Grün bis zu mehr Polizei und Videoüberwachung.











Dunkle Ecken, Pöbeleien, aggressive Stimmung oder Kriminalität sorgen mancherorts dafür, dass Menschen sich im öffentlichen Raum unwohl fühlen. Bei einer nicht repräsentativen Online-Umfrage unserer Zeitung lag die Sicherheit auf Platz drei der Themen, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Landtagswahlkampf am wichtigsten sind. Doch was haben die Landtagskandidaten aus dem Wahlkreis Esslingen mit Blick auf die Sicherheit vor Ort vor, falls sie in den Landtag gewählt werden? Wir haben nachgefragt.