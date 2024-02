Wahlkreis Esslingen: Tim Hauser strebt CDU-Bundestagskandidatur an

1 Tim Hauser Foto: Roberto Bulgrin

Das Kandidatenkarussell im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 nimmt Fahrt auf: Tim Hauser, der Vorsitzende des Esslinger Stadtverbands und der Ratsfraktion der CDU, hat seine Bewerbung für die Bundestagskandidatur seiner Partei angemeldet.











Link kopiert

Das Rennen um die CDU-Bundestagskandidatur im Wahlkreis Esslingen gewinnt weiter an Spannung: Mit Tim Hauser hat nun ein weiterer Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen. Der 39-Jährige ist seit vielen Jahren eine feste Größe in seiner Partei: Als Vorsitzender des CDU-Stadtverbands und der CDU-Gemeinderatsfraktion in Esslingen sowie als einer der Vertreter des Landkreises im Regionalparlament kann Hauser auf vielfältige politische Erfahrungen verweisen. Und als Regierungsdirektor im Innenministerium ist er ein Kenner der Verwaltungsarbeit. Hausers Kandidatur kommt nicht überraschend: Vor der letzten Bundestagswahl hatte er gegen den amtierenden Abgeordneten Markus Grübel kandidiert, der am Ende jedoch das Rennen machte.