Wahlkampf und Fasnacht: Narrenschelle für Manuel Hagel – „Da bleibt ein Geschmäckle“
1
Ob Manuel Hagel Ministerpräsident wird, ist noch offen. Als Träger der Narrenschelle wird er jedenfalls in Winfried Kretschmanns Fußstapfen treten. Foto: VSAN/Nicole Frick

Mitten im Wahlkampf wollen die Narren den CDU-Spitzenkandidaten mit ihrer höchsten Auszeichnung ehren. Das Timing ist umstritten. Und auf Hagel wartet eine heikle Mission.

Eine goldene Handglocke braucht man ja eher als Landtags-, denn als Ministerpräsident. Dennoch dürfte Manuel Hagel, dem CDU-Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl im März, sehr gelegen kommen, was die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) jetzt bekannt gegeben hat. Hagel soll in diesem Jahr die Goldene Narrenschelle bekommen. Die Übergabe findet mitten im Wahlkampf am 4. Februar im Europapark Rust statt. Da kann der junge Frontmann ein wenig seinen größten Schwachpunkt bearbeiten: seinen eklatanten Rückstand beim Bekanntheitsgrad gegenüber seinem Konkurrenten Cem Özdemir von den Grünen.

