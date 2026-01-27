Wahlkampf mit Cem Özdemir: „Wirtschaft kann er“ – Tübinger Bäcker kann sich Palmer als Minister vorstellen

„Wirtschaft kann er“ – Tübinger Bäcker kann sich Palmer als Minister vorstellen

1 Der Tübinger Bäckermeister Hermann Leimgruber (Mitte) führt bei einem Grünen-Wahlkampftermin Cem Özdemir (li.) und Boris Palmer durch seine Bäckerei „Cafe Lieb“. Foto: StZN/Dürr

Bei einem Wahlkampftermin des Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir ist eine mögliche Rolle Boris Palmers in der Landespolitik Thema. Bäcker Leimgruber hat bereits ein Ressort im Kopf.











Als Boris Palmer und Cem Özdemir nach einem launigen Gespräch mit Bäckermeister Hermann Leimgruber lachend vom Parkplatz in die Tübinger Bäckerei „Cafe Lieb“ gehen, ruft der Inhaber dem Grünen-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in seinem breiten Schwäbisch hinterher: „Der hat in Stuttgart koin Platz, der muss bleiba.“ Vehementer Widerspruch von Özdemir ist nicht zu vernehmen, der Grünen-Politiker reagiert mit einem schmunzelnden „Schaumermal.“