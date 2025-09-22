Wahlkampf Kreis Esslingen: Ein Politiker spendiert Eis, ein anderer will nur reden

Ein Politiker spendiert Eis, ein anderer will nur reden

1 Matthias Miersch (SPD) und Andreas Schwarz (Grüne) kommen in den Kreis Esslingen. Foto: dpa/ff

Die Politiker laufen sich warm für die Landtagswahl. Im Kreis Esslingen begrüßt der SPD Fraktionssprecher Matthias Miersch, und der Grüne Andreas Schwarz gibt ein Eis aus.











Link kopiert

Der Landtagswahlkampf nimmt im Kreis Esslingen allmählich Fahrt auf. So kommt der SPD Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Matthias Miersch am Mittwoch, 1. Oktober, um 17.30 Uhr zu einer Veranstaltung zur Firma Fohhn in Nürtingen.

Gemeinsam mit MdL Nicolas Fink und Tim Reeth, der für die SPD im Wahlkreis Nürtingen für den Landtag kandidiert, steht das Thema „Wie sichern wir unsere Arbeitsplätze?“ im Fokus.

Zeit für Gespräche im Kreis Esslingen

Vor allem soll es ausführlich Gelegenheit zum Austausch mit dem Publikum geben, heißt es in der Einladung.

Bereits am Samstag, 27. September, kommt MdL Andreas Schwarz ins Burgforum nach Köngen. Unter der Überschrift „Eis & Politik“ will der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag von 18 bis 20 Uhr zum offenen Gespräch einladen und Eis vom Eiswagen spendieren.