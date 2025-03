Wahlkampf in Sindelfingen: „Die Stadt aus dem Dornröschenschlaf wecken“

Wahlkampf in Sindelfingen

1 Cengiz Karakas möchte in das Sindelfinger Rathaus. Foto: mago/Werner Otto

Cengiz Karakas ist der fünfte Bewerber für die Sindelfinger OB-Wahl. Er ist bis jetzt der einzige Kandidat mit Migrationshintergrund.











Cengiz Karakas, 47, will für das Amt des Sindelfinger Oberbürgermeisters kandidieren. Damit ist er nunmehr der zweite Kandidat mit einem CDU-Parteibuch. Zwar unterstützt der Sindelfinger CDU-Stadtverband Markus Kleemann, den amtierenden Bürgermeister von Oberstenfeld, aber Cengiz Karakas findet, dass Sindelfingen einen Kandidaten braucht, der in der Stadt lebt und der ihre Probleme kennt. Weil er dieses Kriterium erfüllt, traut sich Karakas zu, „frischen Wind in die Stadt und die Stadtverwaltung zu bringen und die Stadt aus dem Dornröschenschlaf zu wecken“.