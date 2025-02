Wahlkampf in Heidenheim: Die AfD arbeitet sich an der CDU ab

1 Der Auftritt in Heidenheim ist der einzige von AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel im Südwesten – wahrscheinlich. Foto: dpa/Stefan Puchner

Es ist der einzige Auftritt der Kanzlerkandidatin Alice Weidel im Südwesten. Und ein Frontalangriff gegen die CDU. Die Merz-Initiative zur Migration bringt die AfD in Wallung.











Es gibt Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Zum Beispiel die: Warum Heidenheim? Wen man auch fragt von der Bundespartei der AfD, man erntet Kopfschütteln. Wen man auch fragt vom Landesverband, es gibt ein Schulterzucken. Es ist halt einfach so, wie es ist. Die Stadt auf der Ostalb ist der einzige Ort im Südwesten, an dem die beiden Bundesvorsitzenden der Partei am Sonntag gemeinsam auftreten. Warum auch immer. Tino Chrupalla und Alice Weidel auf einer Bühne. Für die Frau, die ganz offiziell mit dem Titel Kanzlerkandidatin ins Rennen geht, ist es sogar der einzige Auftritt im Südwesten. Wahrscheinlich, so ganz genau will man das weder bei der Bundespartei noch beim Landesverband bestätigen.