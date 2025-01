Wahlkampf im Neckar Forum: Kanzler Scholz kommt nach Esslingen - so können Sie dabei sein

EZ-Weihnachtsspendenaktion Freude über Scheck von Mercedes-Benz an den Verein Gemeinsam helfen

Eine großzügige Spende von Mercedes-Benz wird viel Gutes bewirken. Die Spende ging an den Verein „Gemeinsam helfen“, der unter anderem Hilfsbedürftigen zugute, die unverschuldet in Not geraten sind.