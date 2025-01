Wahlkampf 2025 in Esslingen: CDU diskutiert auf Neujahrsempfang den Umgang mit der AfD

Höhe der Beute laut Polizei noch unklar Einbruch in Esslinger Shisha-Bar – Täter hat es auf Bargeld abgesehen

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Montag in eine Shisha-Bar in Esslingen eingebrochen. Er hebelte Spielgeräte auf und erbeutete Bargeld aus den Automaten. Auch die Kasse leerte er. Die Höhe der Beute ist noch unbekannt.