Berlin (dpa) - Zettel holen, Kreuzchen machen - und in die Wahlurne damit! Am Sonntag gehen viele Menschen in den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt zur Wahl. Sie entscheiden mit ihren Kreuzchen, welche Politiker demnächst in den Parlamenten sitzen. In einem Parlament werden wichtige Dinge für das jeweilige Bundesland beschlossen. Doch bevor das Wahlergebnis feststeht, müssen die Zettel und Kreuzchen erst einmal im Bundesland gezählt werden. Dafür sind die Wahlhelfer zuständig. Das sind Menschen, die oft freiwillig bei der Wahl helfen und am Ende die Stimmen auszählen.

Das geht ab 18 Uhr los. Dann schließen die vielen Wahllokale in den Bundesländern. Nun öffnen die Wahlhelfer die großen Tonnen, in die die Leute den Tag über ihre Wahlzettel geworfen haben. Riesige Papierhaufen werden sortiert und gestapelt. So kommen Zettel, auf denen das Gleiche angekreuzt ist, auf einen Stapel. Nun werden alle Kreuzchen gezählt und in Listen eingetragen. Andere Wahlhelfer kontrollieren, damit niemand sich verzählt oder gar schummelt.

Die Ergebnisse geben die Wahlhelfer zum Schluss an eine zentrale Stelle weiter. Ein Computerprogramm hilft dabei, die Ergebnisse aus den verschiedenen Wahllokalen des Bundeslandes zusammenzuzählen. Die Ergebnisse verkündet dann der Landeswahlleiter. Am Ende steht fest, welche Partei und welche Politiker wie viele Stimmen bekommen haben.

Für die Rubrik „Kinderleicht“ wählen wir täglich ein aktuelles Thema aus, das wir speziell für Kinder in kindgerechter Sprache erklären.