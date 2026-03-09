Wahlergebnis Landtagswahl in Baden-Württemberg: Grüne siegen vor CDU

1 Die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir gewinnen die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Foto: AFP

Das vorläufige amtliche Wahlergebnis bestätigt den knappen Wahlsieg der Grünen in Baden-Württemberg. So schneiden die einzelnen Parteien ab.











Die Grünen gewinnen die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Das wurde durch das vorläufige Endergebnis vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg bestätigt. Demnach kommen die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir auf 30,2 Prozent und landen damit hauchdünn vor der CDU von Landeschef Manuel Hagel (29,7 Prozent).

Dahinter folgen die AfD (18,8 Prozent) und deutlich abgeschlagen die SPD (5,5 Prozent). Nicht in den kommenden Landtag schaffen es die FDP und die Linke mit jeweils 4,4 Prozent. Landesweit haben 69,9 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt.

Landtagswahl in Baden-Württemberg: Das Wahlergebnis

Das folgende Schaubild zeigt die Zweitstimmenanteile der Landtagswahl in Baden-Württemberg:

Grüne: 30,2 Prozent (2021: 32,6 Prozent)

30,2 Prozent (2021: 32,6 Prozent) CDU: 29,7 Prozent (2021: 24,1 Prozent)

29,7 Prozent (2021: 24,1 Prozent) AfD: 18,8 Prozent (2021: 9,7 Prozent)

18,8 Prozent (2021: 9,7 Prozent) SPD: 5,5 Prozent (2021: 11,0 Prozent)

5,5 Prozent (2021: 11,0 Prozent) FDP: 4,4 Prozent (2021: 10,5 Prozent)

4,4 Prozent (2021: 10,5 Prozent) Linke: 4,4 Prozent (2021: 3,6 Prozent)

4,4 Prozent (2021: 3,6 Prozent) BSW : 1,4 Prozent

: 1,4 Prozent Sonstige: 7,0 Prozent

Gespräche zu Ergebnissen starten am Montagnachmittag

Noch vor wenigen Wochen klarer Favorit, jetzt nur auf Platz zwei: CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel Foto: Marijan Murat/dpa

Die Spitzengremien der Bundesparteien beraten am Montag über den Ausgang der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Bei den Grünen von Wahlsieger Cem Özdemir tagt am Morgen ein Parteirat. Um 14 Uhr will sich dann Parteichefin Franziska Brantner den Fragen der Medien stellen. Bei der zweitplatzierten CDU kommen am Vormittag Präsidium und Vorstand zusammen. Im Anschluss (13.30 Uhr) treten Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz sowie Spitzenkandidat Manuel Hagel vor die Presse.

Die drittplatzierte AfD äußert sich um zehn Uhr in Stuttgart. Bei der SPD, die nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde kam, tagen am Morgen in Berlin die Gremien. Danach treten um 13.30 Uhr Generalsekretär Tim Klüssendorf und Spitzenkandidat Andreas Stoch vor die Presse. Die Linke, die den Einzug in den Landtag erneut nicht schaffte, lädt für 13 Uhr zu einer Pressekonferenz mit Parteichefin Ines Schwerdtner und den drei Spitzenkandidatinnen aus Baden-Württemberg.