1 Entlang der Esslinger Ringstraße sind die Plakate zur OB-Wahl gerade erst verschwunden. Nun kündigt sich schon die Bundestagswahl mit ihren Kandidaten an. Foto: Andreas Kaier

Kaum ist die Esslinger OB-Wahl gelaufen, da geht es auch schon weiter mit den Vorbereitungen auf die Bundestagswahl am 26. September. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und die zahlreichen Helfer ist es bereits der vierte Großeinsatz in diesem Jahr.

Esslingen - Die vergangenen Monate haben dem Wahlteam des Esslinger Ordnungs- und Standesamts einiges abverlangt. Und auch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in den Wahllokalen und die Unterstützer der Kandidaten sind in diesem Jahr mächtig gefordert. Gleich viermal müssen sie ran: Erst galt es, die Landtagswahl im März zu organisieren, dann folgten im Juli die beiden Runden der Esslinger OB-Wahl. Und nun heißt es erneut: Nach der Wahl ist vor der Wahl, denn am 26. September folgt auch noch die Wahl zum Bundestag. Und wieder müssen alle Beteiligten die Ärmel hochkrempeln, zumal in Coronazeiten für Wahlkämpfer und -organisatoren alles noch ein bisschen aufwendiger ist.